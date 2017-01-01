Какие с названых газов можна использовать для наполнений воздушных шаров? уклеки??лый газ метан(СН4) сульфур(римская 4) оксид гелий водень кысень ЧОМУ?
Химия
Какие с названых газов можна использовать для наполнений воздушных шаров? уклеки??лый газ метан(СН4) сульфур(римская 4) оксид гелий водень кысень ЧОМУ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для наполнения шаров используют углекислый газ
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