Что означает слова логия? 1)орнитология -наука о птицах. 2)геология -наука о строени?? земли . 3)археология -наука изучающая жизнь древних людей.

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Что означает слова логия? 1)орнитология -наука о птицах. 2)геология -наука о строени?? земли . 3)археология -наука изучающая жизнь древних людей.

Автор: Гость