Что означает слова логия? 1)орнитология -наука о птицах. 2)геология -наука о строени?? земли . 3)археология -наука изучающая жизнь древних людей.

Русский язык
Что означает слова логия? 1)орнитология -наука о птицах. 2)геология -наука о строени?? земли . 3)археология -наука изучающая жизнь древних людей.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Логия - часть сложных слов, обозначающая: науку, знание, учение.
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