В каких словах буква е обозначает 2 звука ель, мель, поле,переход.
Русский язык
В каких словах буква е обозначает 2 звука ель, мель, поле,переход.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове ЕЛЬ. Так как буква Е стоит в начале слова. Удачи!!!! Учись хорошо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А)уменьшии в 6 раз числа 60, 42,90 и 72. б) увеличь в 5 раз числа 10, 20, 30, 40 в)сколько раз надо взять 1)по 2 см, 2)по 2 дм, что бы отмерить 2...
Русский язык
Сочинение по русскому языку с использованием сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 6 - 7 предложений на свободную тему
Математика
Как изменится площадь квадрата, если его сторону увеличить в 3 раза?2) изобразите т??еугольник, площадь которого 16см2
Русский язык
Что означает слова логия? 1)орнитология -наука о птицах. 2)геология -наука о строени?? земли . 3)археология -наука изучающая жизнь древних людей.