А)уменьшии в 6 раз числа 60, 42,90 и 72. б) увеличь в 5 раз числа 10, 20, 30, 40 в)сколько раз надо взять 1)по 2 см, 2)по 2 дм, что бы отмерить 2м?

Математика

А)уменьшии в 6 раз числа 60, 42,90 и 72. б) увеличь в 5 раз числа 10, 20, 30, 40 в)сколько раз надо взять 1)по 2 см, 2)по 2 дм, что бы отмерить 2м?

Автор: Гость