(4633×49-1253×35)÷7+35179
Математика
(4633×49-1253×35)÷7+35179
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4633*49 = 227017 1253*35 = 43855 227017-43855 = 183162 183162/7 = 26116 26116+35179=61345
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