Роли в семье: Мужчина. Женщина. Помогите придумать

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За что должна отвечать жена?Следит за бытом.Ухаживает за детьми.Обеспечивает в доме комфортные условия, уют.Поддерживает мужа. Ответственность мужчины Гарантия безопасности в семье.Разрешение проблем.Снабжение.Обеспечение жильем.Руководство бюджетом.