Школьники собрали в поле 3200 грамм лекарственных трав. четвертую часть всех трав з??сушил, а оставшиеся часть разложил по пакетам, по 60 грамм в каждый, и отправили в аптеку. Сколько пакетиков с лекарственными травами отправил...

Математика

Школьники собрали в поле 3200 грамм лекарственных трав. четвертую часть всех трав з??сушил, а оставшиеся часть разложил по пакетам, по 60 грамм в каждый, и отправили в аптеку. Сколько пакетиков с лекарственными травами отправили в аптеку ЗАДАЧА 4 КЛАССА

Автор: Гость