Школьники собрали в поле 3200 грамм лекарственных трав. четвертую часть всех трав з??сушил, а оставшиеся часть разложил по пакетам, по 60 грамм в каждый, и отправили в аптеку. Сколько пакетиков с лекарственными травами отправил...

Математика
Школьники собрали в поле 3200 грамм лекарственных трав. четвертую часть всех трав з??сушил, а оставшиеся часть разложил по пакетам, по 60 грамм в каждый, и отправили в аптеку. Сколько пакетиков с лекарственными травами отправили в аптеку ЗАДАЧА 4 КЛАССА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 40 1) 3200 : 4 = 800(гр)—засушили 2)3200-800=2400(гр) — осталось 3)2400 : 60=40(шт)—пакетиков в аптек
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