Найдите х 2) 5І-хІ=3 5)І-хІ-6=10,8 8) -ІхІ:1,8=5
Математика
Найдите х 2) 5І-хІ=3 5)І-хІ-6=10,8 8) -ІхІ:1,8=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 5|-х|=3 5х=3 х=3/5 5)|-х|-6=10,8 х-6=10,8 х=10,8+6 х=16,8 8)-|х|:1,8=5 х:1,8=5 х=5*1,8 х=9
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