Use words of sympathy and give appropriate reactions
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Use words of sympathy and give appropriate reactions
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Гость:
Использую слова сочувствия (сострадания) и отреагируй соотвествующим образом.
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