Надо написать после лабораторной работы об Внешнее строение птицы Строение перьев 7 класс

Биология
Надо написать после лабораторной работы об Внешнее строение птицы Строение перьев 7 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так.. или тебе на украинском нужно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставь ударения в словах .стакан овощи Юля учитель человек и запиши эти слова в а??фавитном порядке
Ответить
Математика
Из двух городов вышли навстречу дпуг другу Две электрички со скоростями 58км/ч и 64км/ч встретились они через два часа чему равно расстояние между ...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста переведите:международный язык,старое здание и пятнистая корова
Ответить
Математика
(1 7/25+12 3/5-8, 9)*0,5= ------------------------------ 0, 2388:796
Ответить
Русский язык
номер 447 Помогите пожалуйста
Ответить