Надо нарисовать план-схему своего района,где расположен мой дом.Как этот план- схема должен выглядеть? Обязательно приложить картинку к этому заданию,как наглядный пример.
Окружающий мир
Надо нарисовать план-схему своего района,где расположен мой дом.Как этот план- схема должен выглядеть? Обязательно приложить картинку к этому заданию,как наглядный пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы нарисовала примерную карту района, а в углу фото своего дома ( но уже крупный маштаб)
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