Про целое число x известно, что оно больше 1570, и меньше 1580 и делится на 9. Найти это ч??сло.

Алгебра

Про целое число x известно, что оно больше 1570, и меньше 1580 и делится на 9. Найти это ч??сло.

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