Про целое число x известно, что оно больше 1570, и меньше 1580 и делится на 9. Найти это ч??сло.
Алгебра
Про целое число x известно, что оно больше 1570, и меньше 1580 и делится на 9. Найти это ч??сло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 1575. Оно больше 1570 и меньше 1580 и делится на 9.
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