Великие мастера живописиразробатывали рецепты изготовления тех компонентов, которые были нужны для приготовления холста или досок для письма, красок или лаков. Так, для изготовления грунта (в письме масляный и красками) активно...
Другие предметы
Великие мастера живописиразробатывали рецепты изготовления тех компонентов, которые были нужны для приготовления холста или досок для письма, красок или лаков. Так, для изготовления грунта (в письме масляный и красками) активно применяли разнообразны клеи, такие как пергаментный, рыбий, перчаточный. А из чего делали перчаточный клей? 1. Из куриных лапой 2. Из лайковой кожи 3. Из обрезков резины 4. Из разваренного белого льна 5. Из молочка каучуковых растений 6. Из полноценных печаток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ : 2. Из лайковой кожи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + NO + H2O Определите окислитель и восстановитель. Исполь...
Русский язык
Грамматические основы предложения и указывая,каким сочинительным союзом связаны простые предложения в сложных 1 Ни солнца мне не виден свет,ни для...