Великие мастера живописиразробатывали рецепты изготовления тех компонентов, которые были нужны для приготовления холста или досок для письма, красок или лаков. Так, для изготовления грунта (в письме масляный и красками) активно...

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Великие мастера живописиразробатывали рецепты изготовления тех компонентов, которые были нужны для приготовления холста или досок для письма, красок или лаков. Так, для изготовления грунта (в письме масляный и красками) активно применяли разнообразны клеи, такие как пергаментный, рыбий, перчаточный. А из чего делали перчаточный клей? 1. Из куриных лапой 2. Из лайковой кожи 3. Из обрезков резины 4. Из разваренного белого льна 5. Из молочка каучуковых растений 6. Из полноценных печаток

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