Заполните пожалуйста( номер 158
Алгебра
Заполните пожалуйста( номер 158
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,495*10^11=1,495*(10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10)=1,495*100000000000=1495000000(м)
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