Русский язык 2-ой класс. Контрольные и диагностические работы. Лес-перелесок; воз-_______________-. Гарь- огарок; ход - ________________. Прочитай слова: осень, осина, столица, облако, природа, ромашка. Запиши, сколько во всех ...
Русский язык
Русский язык 2-ой класс. Контрольные и диагностические работы. Лес-перелесок; воз-_______________-. Гарь- огарок; ход - ________________. Прочитай слова: осень, осина, столица, облако, природа, ромашка. Запиши, сколько во всех словах: 1) звуков [o]_______ 2) букв "О" _______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воз-завоз, привоз, извоз. ход-находка, находка, приход, переход. 2. звуков "о" - 3. букв "о" - 7.
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