Русский язык 2-ой класс. Контрольные и диагностические работы. Лес-перелесок; воз-_______________-. Гарь- огарок; ход - ________________. Прочитай слова: осень, осина, столица, облако, природа, ромашка. Запиши, сколько во всех ...

Русский язык

Русский язык 2-ой класс. Контрольные и диагностические работы. Лес-перелесок; воз-_______________-. Гарь- огарок; ход - ________________. Прочитай слова: осень, осина, столица, облако, природа, ромашка. Запиши, сколько во всех словах: 1) звуков [o]_______ 2) букв "О" _______.

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