Хррактеристика и функции корня

Биология
Хррактеристика и функции корня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко́рень— осевой, обычно подземный вегетативный орган высшихсосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения впочве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворённымиминеральными веществами к стеблю илистьям[1]. На корне нет листьев, в клетках корня нетхлоропластов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения 5a + 36 при a=-9,2
Ответить
Геометрия
Найдите периметр параллелограмма со сторонами 9 корень из 5 см и корень из 180 см
Ответить
Литература
Цитаты о Нарциссе самовлюблённый человек
Ответить
Литература
Как вы думаете почему рассказ о судьбе Дуни начатый Самсоном Выриным ведётся от л??ца автора повествователя
Ответить
Математика
Решите уравнение. Срочно надо, выручайте.
Ответить