Хррактеристика и функции корня
Биология
Хррактеристика и функции корня
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Ко́рень— осевой, обычно подземный вегетативный орган высшихсосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения впочве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворённымиминеральными веществами к стеблю илистьям[1]. На корне нет листьев, в клетках корня нетхлоропластов.
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