Помогите написать си++ задан массив целых чисел определить имеет ли массив 3 идущи?? подряд нулевые линии
Информатика
Помогите написать си++ задан массив целых чисел определить имеет ли массив 3 идущи?? подряд нулевые линии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Немного увеличил функционал программы. Теперь она подсчитывает кол-во подряд идущих нулевых линий и указывает начальные и конечный индекс каждой линии.
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