Под одной яблонней было 14яблока под лругой 23яблока ёжик утащил 12яблок сколко яблок осталос
Математика
Под одной яблонней было 14яблока под лругой 23яблока ёжик утащил 12яблок сколко яблок осталос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под первой яблоней осталось 2 яблока под второй 11 яблок а вместе 13 яблок
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