Под одной яблонней было 14яблока под лругой 23яблока ёжик утащил 12яблок сколко яблок осталос

Математика

Под одной яблонней было 14яблока под лругой 23яблока ёжик утащил 12яблок сколко яблок осталос

Автор: Гость