Под одной яблонней было 14яблока под лругой 23яблока ёжик утащил 12яблок сколко яблок осталос

Математика
Под одной яблонней было 14яблока под лругой 23яблока ёжик утащил 12яблок сколко яблок осталос
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под первой яблоней осталось 2 яблока под второй 11 яблок а вместе 13 яблок
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