Что необходимо для выявления плоскостопия ?
Биология
Что необходимо для выявления плоскостопия ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно стати ногою у воду а тоді стати на підлогу і подивитися на відбиток ноги
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