Исправьте ошибки, объясните постановку знаков препинания я-ученик, глаза -как неб??, голубое...., хорошо учиться вот наша задача, пятью пять двадцать пять, герой этого спектакля-я. Прекрасный человек Иван Иванович.
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Исправьте ошибки, объясните постановку знаков препинания я-ученик, глаза -как неб??, голубое...., хорошо учиться вот наша задача, пятью пять двадцать пять, герой этого спектакля-я. Прекрасный человек Иван Иванович.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо учиться-вот наша задача. я-ученик-подлежащее и сказуемое. Глаза -как небо-сравнение,то есть сравнивают что то с чем то.
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