Решите пожалуйста 3 задание. ГДЕ m=11. n=9.

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Исследовать функцию Y= 9x/(x²-11²). 1. Область определения. В знаменателе - (х-11)*(х+11)=0 - разрывы при Х= +/- 11. X∈(-∞,11)∪(-11,11)∪(11,+∞). 2. Пересечение с осью абсцисс ОХ -> X=0. 3. Пересечение с осью ординат OY -> Y(0) = 0. 4. Поведение в граничных точках. X = -11. Lim - не существует Х = -11 Lim = -∞ X = -11 Lim = +∞ X = 11 Lim - не существует Х = 11 Lim = -∞ X = 11 Lim = +∞ 5. Поведение на бесконечности Lim(+∞) = 0 Lim(-∞) = 0. 6. Исследование на четность У(-х) = - У(х) - функция нечетная. 7. Нулей производной нет - нет экстремумов. 8. Убывает Х∈(-∞, -11)∪(-11,11)∪(11,+∞)