Каккие культурные деревья растут в мурманской области?
Окружающий мир
Каккие культурные деревья растут в мурманской области?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель сибирская береза субарктическая. Зайди в Googl и посмотри,кроме деревьев найдешь многие растения и узнаешь ещё больше
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