Сократите: 55/100 ; 21/72 ; 77/91 ; 13/65 ; 28/63 заранее спасибо!
Математика
Сократите: 55/100 ; 21/72 ; 77/91 ; 13/65 ; 28/63 заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/25 ; 7/24; 11/13; 1/5; 4/9
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