Выпишите из текста по 3 слова.1)с проверяемыми безударными гласными в корне.2)с парными согласными в корне 3)с буквосочетаниями,написание которых нужно запомнить.Там ,где это возможно рядом запиши проверочные слова . Наша групп...
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Выпишите из текста по 3 слова.1)с проверяемыми безударными гласными в корне.2)с парными согласными в корне 3)с буквосочетаниями,написание которых нужно запомнить.Там ,где это возможно рядом запиши проверочные слова . Наша группа идёт по глухой тайге. Безлюдье. Узкая тропка выводит на поляну. В центре крошечная сторожка. Замок заменила еловая палочка. За дверью находим поленницу сухих дров и спички. На широких полках стоят коробка с солью, сахар, пачки чая, лежат мешочки с сухарями. На стене висит связка лука. На столе ножик, ложки, кружки. Над столом записка, где искать воду. Ночуем. Оставляем часть своих запасов. закон тайги – помогай товарищу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сторожка-сторож; ночуем-ночь; лежат-лёг. 2)Узкая-узок; ложки-ложечка; коробка-коробочка. 3)Товарищу; сахар; на поляну.
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