3 коротких предложений с транскрипцией

Русский язык
3 коротких предложений с транскрипцией
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Я иду домой" - сказал Гриша. (ставишь большую букву п в кавычках дальше тире и маленькая буква а) Листья были разных цветов: красные, желтые, рыжие и бурые. (ставишь ЖИРНУЮ точку и двоеточие дальше на строчке волнистые линии - ведь прилагательные это определения) Маша бежала домой, а Дима пытался её догнать. (открываешь транскрипцию и рисуешь на строчке сначала одну линию а потом две, подлежащее и сказуемое, закрываешь скобку ставишь запятую пишешь букву а потом снова открываешь транскрипцию и рисуешь на строчке сначала одну линию а потом две, подлежащее и сказуемое.) УСЁ ГОТОВО!!!!!
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