Помогите срочно ,баллов не жалею .номер 110

Математика
Помогите срочно ,баллов не жалею .номер 110
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От А до В шел 7/12 от В до С шел 7/12 * 1 1/7 = 7/12 * 8/7 =8/12 значит от А до С поезд шел 7/12+8/12=15/12 = 1 1/4 = 1,25 часа. на сколько дольше отВдоС, чем отАдоВ = 8/12 - 7/12 = 1/12 часа. Ответы: от станции А до станции С поезд шел 1 час 15 минут. от станции В до С поезд шел дольше чем от станции А до В на 1/12 часа или на 5 минут дольше.
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