Помогите пожалуйста что такое азимут?
География
Помогите пожалуйста что такое азимут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А́зимут — в геодезии угол между направлением на север (в Южном полушарии — на юг) и направлением на какой-либо заданный предмет. Азимут обычно отсчитывается в направлении видимого движения небесной сферы (по часовой стрелке на картах).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Математика
Чому дорівнює частка від ділення спільного найменшого кратного чисел 140 і 210 на їх спільний найбільший дільник