Чтобы найти число по его дроби (доле), надо
Математика
Чтобы найти число по его дроби (доле), надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти число по данному значению его дроби, надо это значение разделить на дробь. Держи пример: если 12 яблок это 1/2 то чтоб найти целое нужно 12 ÷1/2= 24
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