Диалог в ветеринарной больнице

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Диалог в ветеринарной больнице
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Здравствуйте, можно ?  - Здравствуйте. Проходите. Что у вас случилось? На что жалуетесь?  - Моя собака второй день ничего не ест ,что с ней? Помогите пожалуйста.  - Хорошо. Кладите собаку на стол. Сейчас мы её осмотрим.  Ветеринар делает осмотр животного.  - С вашей собачкой всё хорошо, у неё просто болит живот, но скоро пройдёт, лекарство должно помочь,которое Вам нужно купить в аптеке.  - Спасибо Вам. До свидания.  - Всего хорошего.

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