Диалог в ветеринарной больнице
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Диалог в ветеринарной больнице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Здравствуйте, можно ? - Здравствуйте. Проходите. Что у вас случилось? На что жалуетесь? - Моя собака второй день ничего не ест ,что с ней? Помогите пожалуйста. - Хорошо. Кладите собаку на стол. Сейчас мы её осмотрим. Ветеринар делает осмотр животного. - С вашей собачкой всё хорошо, у неё просто болит живот, но скоро пройдёт, лекарство должно помочь,которое Вам нужно купить в аптеке. - Спасибо Вам. До свидания. - Всего хорошего.
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