Почему самая высокая вершина Африки-вулкан Килиманджаро-расположена на платформ??, а не в складчатой области, где обычно распадаются вулканы?

География
Почему самая высокая вершина Африки-вулкан Килиманджаро-расположена на платформ??, а не в складчатой области, где обычно распадаются вулканы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В геологическом отношении Африка - преимущественно докембрийская платформа, фундамент которой выступает на поверхность в пределах Нубийско-аравийского, Аххагарского, Регибатского и других щитов. Складчатые горы располагаются лишь на северо-западе (горы Атлас) и на Юге (Капские горы) . Африка единственный из материков, на котором высочайшие вершины сосредоточены не в зонах складчатых сооружений. Потухший вулкан Килиманджаро (5963 м) высшая точка материка и другие самые высокие горы находятся на разбитом сбросами Восточно-Африканском плоскогорье.
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