Помогите с условием! В детском саду 6 дней расходовали по 9 кг овощей в день и 4 дня по 8 кг в день. Сколько килограммов овощей израсходовали всего за все эти дни?

Математика
Помогите с условием! В детском саду 6 дней расходовали по 9 кг овощей в день и 4 дня по 8 кг в день. Сколько килограммов овощей израсходовали всего за все эти дни?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит, что мы 9 повторяем 6 раз,а потом прибавляем 8, повторенную 4 раза,то есть,ответ 54+32=86
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ sin x = (синус х = пи на 6)
Ответить
Другие предметы
Что такое атмосфера , гидросфера и литосфера
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 3 задание. ГДЕ m=11. n=9.
Ответить
Русский язык
Диалог в ветеринарной больнице
Ответить
География
Почему самая высокая вершина Африки-вулкан Килиманджаро-расположена на платформ??, а не в складчатой области, где обычно распадаются вулканы?
Ответить