Помогите с условием! В детском саду 6 дней расходовали по 9 кг овощей в день и 4 дня по 8 кг в день. Сколько килограммов овощей израсходовали всего за все эти дни?

Математика

Помогите с условием! В детском саду 6 дней расходовали по 9 кг овощей в день и 4 дня по 8 кг в день. Сколько килограммов овощей израсходовали всего за все эти дни?

Автор: Гость