Помогите с условием! В детском саду 6 дней расходовали по 9 кг овощей в день и 4 дня по 8 кг в день. Сколько килограммов овощей израсходовали всего за все эти дни?
Математика
Помогите с условием! В детском саду 6 дней расходовали по 9 кг овощей в день и 4 дня по 8 кг в день. Сколько килограммов овощей израсходовали всего за все эти дни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит, что мы 9 повторяем 6 раз,а потом прибавляем 8, повторенную 4 раза,то есть,ответ 54+32=86
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