Назовите свойства горных пород, позволяющие определять их возраст. Пожалуйста, помогите. Срочно!

География
Назовите свойства горных пород, позволяющие определять их возраст. Пожалуйста, помогите. Срочно!
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Автор: Гость
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