Как нарисовать план схему района

Окружающий мир
Как нарисовать план схему района
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План это чертёж сверху.Значит нарисуй район сверху , но не падробно
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