К данным словам придумайте и запишите зависимые слова .Алфавит,звук,ежевика,ребята,Баку,аквариум,йод,друг,жизнь,аптека,народ.Из первых букв данных слов составьте словоЗапишите с ним предложение.

Русский язык

К данным словам придумайте и запишите зависимые слова .Алфавит,звук,ежевика,ребята,Баку,аквариум,йод,друг,жизнь,аптека,народ.Из первых букв данных слов составьте словоЗапишите с ним предложение.

Автор: Гость