К данным словам придумайте и запишите зависимые слова .Алфавит,звук,ежевика,ребята,Баку,аквариум,йод,друг,жизнь,аптека,народ.Из первых букв данных слов составьте словоЗапишите с ним предложение.
Русский язык
К данным словам придумайте и запишите зависимые слова .Алфавит,звук,ежевика,ребята,Баку,аквариум,йод,друг,жизнь,аптека,народ.Из первых букв данных слов составьте словоЗапишите с ним предложение.
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Гость:
Читать алфавит слышать звук сьесть ежевику скачущие ребята смотреть на аквариум пролить йод общаться с другом
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