ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА родительский комитет закупил 10 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них 4 с машинами и 6 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 10 детьми, среди котор...

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА родительский комитет закупил 10 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них 4 с машинами и 6 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 10 детьми, среди которых есть Володя. Найдите вероятность того, что Володе достанется пазл с машиной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75% Вероятности то что Володе достанется пазл с машиной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ДАЮ 29 БАЛЛОВ CРОЧНАААА ВСТАВЬТЕ НУЖНЫЕ ПРЕДЛОГИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯ I go in ... speed skating the competitions took place ... Moscow Sport is p...
Ответить
Математика
Под одной яблонней было 14яблока под лругой 23яблока ёжик утащил 12яблок сколко яблок осталос
Ответить
Английский язык
Напишите благодарственное письмо маме на английском языке. Think of a person who is special in your life. Write about what he/she is like. Wr...
Ответить
География
Назовите свойства горных пород, позволяющие определять их возраст. Пожалуйста, помогите. Срочно!
Ответить
Русский язык
К данным словам придумайте и запишите зависимые слова .Алфавит,звук,ежевика,ребята,Баку,аквариум,йод,друг,жизнь,аптека,народ.Из первых букв данных ...
Ответить