ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА родительский комитет закупил 10 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них 4 с машинами и 6 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 10 детьми, среди котор...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75% Вероятности то что Володе достанется пазл с машиной
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