Краткое сочинение на тему: кто такой Владимир Дубровский герой или разбойник?
Литература
Краткое сочинение на тему: кто такой Владимир Дубровский герой или разбойник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский одноименный рассказ с мотивами героя. Его энтузиазм к Марий проявлялся настолько явна, что это замечала вся округа. Можно ли сказать, что он положительный герой? Да. Его характер и самоуверенность проявляются в эпизоде с медведем. Множество других амбициозных поступков показывается в этом романе, но больше всего я влюбилась в момент его признания к маше, а на отказ к его бесконечной любви он ушёл, показав всем, что он независим ни от людей, ни от событий. (можете раскрыть слегка этот рассказ)
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