Цитаты о Нарциссе самовлюблённый человек
Литература
Цитаты о Нарциссе самовлюблённый человек
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Гость:
В греческой мифологии Нарцисс- прекрасный юноша, сын речного бога Кефисса и нимфы Лейриопы. Увидев свое отражение в воде, он влюбился в собственное отражение в воде (отсюда выражение “самовлюбленный Нарцисс”) и умер с тоски. По одному из вариантов мифа, Нарцисс отверг любовь нимфы Эхо, за что был наказан Афродитой: он влюбился в самого себя и от безнадежности закололся. Из капель его крови вырос цветок нарцисс. Имя его стало нарицательным для человека, любующегося собой, самовлюбленного.
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