Не могу составить статью об тюльпане поможете? 4 класс.
Окружающий мир
Не могу составить статью об тюльпане поможете? 4 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тюльпан - самое красивое и интересное растение. Тюльпаны бывают разных цветов белые,красные,желтые. Когда мы видим тюльпаны, сразу становится легче на душе и проподают печали и обиды. В тюльпанах можно увидеть всю сущность мира, о том, как его красили в такие нежные и красивые цвета, лучшие художники.
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