Ясне сонце світить нам,десь далеко з неба,посилаючи свої промінці для чудового на??трою.Синтаксичний розбір речення
Українська мова
Ясне сонце світить нам,десь далеко з неба,посилаючи свої промінці для чудового на??трою.Синтаксичний розбір речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За метою вислмає.ювання , розповідне .емоційного забарвлення не має.підмет сонце присудок світить, посилаючи.двоскладне речення, повне
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