Помогите, пожалуйста! 1. Найди четвертое лишнее. Объясни свой выбор. []Лучистый, ве??вистый, чистый, мглистый. []Тюль, прорубь, рояль, шампунь [] Они мы, местоимение, ты

Гость: Гость:

1) Чистый, так как это исходноеслово, тоесть не поддовался словообразованию. А остольные не являются исходными словами, то есть поддавались словообразованию. 2) Прорубь, так как это не исходное слово, а остольные исходные. 3)местоимения, так как это существительное, а остольные местоимения.