Надо определить падеж прилагательного Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.

Русский язык

Надо определить падеж прилагательного Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.

Автор: Гость