Надо определить падеж прилагательного Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.

Русский язык
Надо определить падеж прилагательного Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящем п.п, лесной п.п, маленькие и.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Выпишите пять троп из поэмы Есенина "Пугачев". Пожалуйста помогите!!!!
Ответить
Математика
У 7 пакетах було по 1 Кг печива, а в одному пакеті -3 Кг печива. Скільки кілограмів пе??ива було в усіх пакетах??
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста сделать номер 2 в желтом там обведено """"умоляю
Ответить
Английский язык
The new club of the workers. 2. The poems of Lermontov. 3. The clothes of the boys. 4. The walls of the room. 5. The plays of Shakespeare.
Ответить
Физика
На меньший поршень гидравлического пресса площадью 30см2 действует сила 180h. Площадь большего поршня 300см2 .какая сила действует на большой порше...
Ответить