Надо определить падеж прилагательного Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.
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Надо определить падеж прилагательного Как в настоящем детском саду,бегают по лесной вырубке маленькие глухарята.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящем п.п, лесной п.п, маленькие и.п
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