Гость: Гость:

Ржёт дорога в жуткое пространство. Луна, как жёлтый медведь. Отчего, словно яблоко тяжелое, виснет с шеи твоя голова? Видел ли ты, как коса в лугу скачет? Стой, атаман, довольно об ветер язык чесать.