Выпишите пять троп из поэмы Есенина "Пугачев". Пожалуйста помогите!!!!
Литература
Выпишите пять троп из поэмы Есенина "Пугачев". Пожалуйста помогите!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ржёт дорога в жуткое пространство. Луна, как жёлтый медведь. Отчего, словно яблоко тяжелое, виснет с шеи твоя голова? Видел ли ты, как коса в лугу скачет? Стой, атаман, довольно об ветер язык чесать.
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