В Равностороннем треугольнике АВС проведена высота АН и медиана ВМ . Они пересекл??сь в точке О . Найди АОВ

Геометрия

В Равностороннем треугольнике АВС проведена высота АН и медиана ВМ . Они пересекл??сь в точке О . Найди АОВ

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