В Равностороннем треугольнике АВС проведена высота АН и медиана ВМ . Они пересекл??сь в точке О . Найди АОВ

Геометрия
В Равностороннем треугольнике АВС проведена высота АН и медиана ВМ . Они пересекл??сь в точке О . Найди АОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АН-медиана и высота , т.к. треугольник равносторонний Медианы равностороннего треугольника делят его на 6 равный треугольников , Следовательно АОВ=2/6=1/3 АВС
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