столовий циліндр заввишки 50 см стоїть на підставці .який тиск він чинить на неї як??о площа основа 20 см 2
Физика
столовий циліндр заввишки 50 см стоїть на підставці .який тиск він чинить на неї як??о площа основа 20 см 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P = F/S F = gm, m = ρV = ρSh p = gm/S = gρV/S = gρSh/s p = ρgh p = 7800·9,8·0,5 ≈ 39000 (Па) = 39кПа [p] = кг/м³·Н/кг·м = Н/м² = Па
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