Созвучна ли фамилия мастера Хрюкина роду его занятий?

Литература
Созвучна ли фамилия мастера Хрюкина роду его занятий?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да , созвучна и даже очень
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