Надо загадки по химии на тему мыло(а)
Химия
Надо загадки по химии на тему мыло(а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похоже на пряник и разного цвета, Собрало в себе запах трав всего света. Ребята охотно им моют ладошки, Не любят его лишь собаки и кошки. (Мыло) Даю вам чистоту и пену, И уменьшаюсь постепенно. (Мыло) Гладкий, скользкий и овальный, Обитает часто в ванной. В руки к каждому идёт, И от этого – умрёт. (мыло) Познакомиться готов? Я бываю всех цветов. Ручки моешь? Очень мило, Значит, пригодиться... (Мыло) Не люблю грязнуль, нерях, Грязных шортиков, рубах. Чтоб без сажи были лица, Предлагаю всем умыться. А чтоб тело чистым было, Вам поможет в этом .. (Мыло) В. Стручков Пузырило пенится На Водице женится. По ладоням катится- Грязь в испуге пятится. (Мыло.) Полотенца давний друг Враг немытых, грязных рук. (Мыло.) В пластмассовой избушке Живёт волшебница-Старушка. Пузырями щёки дует, Над грязюкою колдует. От Старухи Грязь- Убегает враз. (Мыло.) У Грязнули и Неряхи Моет майки и рубахи. Моет щёки, волоса И кусает как оса. (Мыло.) Пускать пузыри соберёшься Без меня не обойдёшься. Скользкое на ощупь. Я сияю глянцем. Награжу детишек Розовым румянцем. (Мыло.) А. Измайлов Если руки в грязных точках И вода их с рук не смыла, То тебе поможет точно Смыть грязь с рук конечно...(Мыло). Л. Селезнева Ускользает, как живое, Но не выпущу его я, Белой пеной пенится, Руки мыть не ленится. (Мыло).
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