Надо закончить правило Основа слова - это
Русский язык
Надо закончить правило Основа слова - это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа слова это - часть словоформы, которая остаётся, если отнять от неё окончание. Например слово молоко, молок это основа а окончание. Ёжик это полностью основа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика 4класс стр79 задагин номер 155 аргинская можно ли разделить десять тетра??ей трем ученикам так чтобы каждому досталось нечетное количест...
Математика