Надо закончить правило Основа слова - это

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Надо закончить правило Основа слова - это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа слова это - часть словоформы, которая остаётся, если отнять от неё окончание. Например слово молоко, молок это основа а окончание. Ёжик это полностью основа.
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