НАГРАДА В 10 БАЛОВ! пожалуйста, помогите.мне надо срочно! нужно решить задачу в 4 действия... ответ задачи-800 кг. сама задача: С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего карто...
Математика
НАГРАДА В 10 БАЛОВ! пожалуйста, помогите.мне надо срочно! нужно решить задачу в 4 действия... ответ задачи-800 кг. сама задача: С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков. Сколько таких мешков понадобится, чтобы разложить весь картофель? УМОЛЯЮ СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
1) 980*3=2940 кг с другого участка 2)2940+980=3920 кг всего 3)3920/5=784 одна пятая от всего 4)784/16=49 кг в один мешок 5)3920/49=80 мешков Правда в пять получилось действий;)
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