НАГРАДА В 10 БАЛОВ! пожалуйста, помогите.мне надо срочно! нужно решить задачу в 4 действия... ответ задачи-800 кг. сама задача: С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего карто...

Математика

НАГРАДА В 10 БАЛОВ! пожалуйста, помогите.мне надо срочно! нужно решить задачу в 4 действия... ответ задачи-800 кг. сама задача: С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков. Сколько таких мешков понадобится, чтобы разложить весь картофель? УМОЛЯЮ СРОЧНО!

Автор: Гость