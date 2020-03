Придумайте предложения с этими словами. mild, climate, possible, impossible, factory, to breathe (breathed), to protect (protected), harm, to do a lot of harm. Зарание спасибо

Английский язык

Придумайте предложения с этими словами. mild, climate, possible, impossible, factory, to breathe (breathed), to protect (protected), harm, to do a lot of harm. Зарание спасибо

Автор: Гость