Наибольшая массовая доля кислорода в соединении? KClO KClO2 KClO3 AgClO KClO4
Химия
Наибольшая массовая доля кислорода в соединении? KClO KClO2 KClO3 AgClO KClO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мr(KClO)= 90,5 ω(О) = 16/90,5 =17,68% Mr(KClO2)= 106,5 ω(О) = 32/106,5 = 30,05% Mr(KClO3) = 122,5 ω(О) = 48/122,5 = 39,18% Mr(AgClO) = 159.5 ω(О) = 16/159,5 = 10,03 Mr(KClO4) = 138,5 ω(О)= 64/138,5 = 46,21% Наибольшая массовая доля кислорода в хлорате калия KClO4 и составляет 46,21%
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